استغل تواجدها بمفردها.. تجديد حبس قاتل "مسنة" في مدينة بدر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، بتجديد حبس عامل سوبر ماركت متهم بقتل سيدة داخل شقتها لسرقتها بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم خلال التحقيقات: «كنت شغال في سوبر ماركت قريب من مسكن المجني عليها، وكنت أقوم بتوصيل الطلبات لها داخل شقتها وخلال ترددي علي الشقة لاحظت إقامتها بمفردها».

وتابع المتهم: «بعد فترة تركت العمل داخل السوبر بسبب خلافات مع صاحبه ونفدت أموالي ولم أجد طريقه سوى سرقة السيدة المقيمة بمفردها بجوار عملي السابق، وتمكنت من الدخول للشقة فقمت بخنقها واستوليت على مبلغ مالى، مشغولات ذهبية، هواتفها المحمولة، ثم قمت بالفرار حتى نجحت الشرطة في ضبطي».

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيدة وزوجها) بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم فوجئا بأنها ملقاة على الأرض ومتوفاة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل- له معلومات جنائية-مقيم بدائرة القسم) بقصد سرقة أموالها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.