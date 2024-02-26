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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

تعرف على مقدمي جوائز حفل الأوسكار 2024

جوائز الأوسكار
جوائز الأوسكار
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كشفت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة، عن الشريحة الأولى لمقدمي جوائز حفل الأوسكار السنوي في نسخته الـ96، والمقرر إقامته في 10 مارس المقبل.

وتضم الشريحة الأولى مجموعة من النجوم، بما في ذلك: زيندايا وميشيل فايفر والفائزان بالأوسكار نيكولاس كيدج وآل باتشينو. كما تضم القائمة الفائزين الأربعة بجوائز التمثيل في العام الماضي: بريندان فريزر من فيلم "The Whale" وميشيل يوه، وكي هوي كوان، وجيمي لي كيرتس من الفائز بجائزة أفضل فيلم "Everything Everywhere All at Once".

أما الفائزون بجوائز الأوسكار: ماهرشالا علي “Moonlight وGreen Book”، وجيسيكا لانج “Tootsie وBlue Sky”، وماثيو ماكونهي “Dallas Buyers Club”، ولوبيتا نيونجو “12 Years a Slave”، وسام روكويل “Three Billboards Outside Ebbing، Missouri”، سيكونون من بين الأسماء المقرر أن تعتلي المسرح أيضًا.

مقدمي جوائز حفل الأوسكار الأوسكار