قال رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، اليوم الاثنين، إن عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي يدرسون إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا بشكل ثنائي.

وأضاف فيكو خلال تصريح صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن السلوفاكي أنه لا يمكنه الكشف عن الأغراض والمهام المحتملة لهؤلاء الجنود في أوكرانيا. وأشار إلى أن سلوفاكيا، عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لن تشارك في هذه العملية بإرسال جنود إلى أوكرانيا.

وأعرب فيكو عن قلقه من تصاعد الوضع وخطورة حدوث حرب كبيرة في أوكرانيا، داعيًا إلى تهدئة الأوضاع والبحث عن حلول دبلوماسية لتجنب التصعيد.

رفض فيكو، روبرت فيكو، تقديم أي تفاصيل إضافية، حيث يعارض منذ فترة طويلة تقديم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا ويتخذ موقفًا يعتبره البعض مؤيدًا لروسيا. لم يعلق زعماء أوروبيون آخرون على تصريحاته.

في سياق متصل، أعلنت فرنسا أن حوالي 20 زعيمًا أوروبيًا، بمن فيهم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، سيجتمعون في باريس يوم الإثنين لإرسال رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعبيرًا عن التصميم الأوروبي فيما يتعلق بأوكرانيا والتصدي للتصريحات الروسية التي تزعم النصر في الحرب مع أوكرانيا، والتي دخلت الآن عامها الثالث.