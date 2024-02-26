أسباب جعلت غزال الريم مهددا بالانقراض

غزال الريم من الحيوانات التي أصبحت مهددة بالانقراض ويمكن أن تكون معلومة صادمة للجميع لأن الغزال حيوان محبوب للبشر ولكن يمارس ضده من البشر وغير البشر بعض الممارسات التي جعلته ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض حتى وضع في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كنوع مهدد بالانقراض منذ عام 2007 وصنف غزال الريم ذو القرون الرفيعة من الانواع المهددة بالانقراض وفي ملحق اتفاقية الانواع المهاجرة.

ولأنه يواجه خطر الانقراض اصبح غزال الريم يواجه خطر التواجد في البرية لذلك أنشأت الدول التي تمتلك عدد صغير منه المنتزهات الوطنيةللمحافظة على التكاثر واستمرار زيادة اعداده حتى يمكن اطلاقة للبرية مرة أخرى واعادته لموطنه الطبيعي ووفقا للاتحاد الدولي للحفاظعلى الطبيعة قد تصل اعداد غزلان الريم البالغة من 300 إلى 600 غزال فقط مع تناقص العدد بصورة ملحوظة.



-أسباب جعلت غزال الريم مهدد بالانقراض:

الصيد الجائر لتناول لحومه واستخدام جلده وبيع قرونه.

فقدان الموائل واماكن المعيشة.

الحيوانات المفترسة التي تقتل الغزال لتتغذى على لحمه.



-أهم المحميات التي يعيش فيها الغزال:

محميات في السعودية تحافظ عليه من الانقراض.

محميات في الامارات العربية المتحدة ايضا للحفاظ عليه.

يعيش غزال الريم في السعودية والامارات والصحراء الكبرى ومصر وبعض الدول العربية منها تونس، السودان، الجزائر.