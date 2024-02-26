اقرأ غدا في "البوابة".. الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها للرئيس محمود عباس

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 27 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

داليا عبد الرحيم تكشف في "الضفة الأخرى": الحرب على غزة زادت من الحوادث الإرهابية

الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها للرئيس محمود عباس

أمين عام الأمم المتحدة: الهجوم على رفح يدق ناقوس الموت لبرامج المساعدات الإنسانية بغزة

" فلسطين حرة".. جندي أمريكي يضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن

.. ومخرجو أفلام مهرجان برلين السينمائي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية

بناء المواطن.. رؤية مصر ٢٠٣٠.. "الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية".. جهود مؤسسية نحو التنمية المستدامة

إسرائيل قاتلة العلماء.. سميرة موسى عالمة الذرة التي هددت الاحتلال بتفوقها النووي