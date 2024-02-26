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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بعد غدا الأربعاء .. الهيئة الإنجيلية تحتفل بجائزة صموئيل حبيب

جائزة صموئيل حبيب
جائزة صموئيل حبيب
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تحتفل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، بعد غد الاربعاء ، بجائزة “صموئيل حبيب”  للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي" أحد أبرز الجوائز التنموية التي تقدمها الهيئة" للمتميزين من القيادات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل التنموي والخدمي التطوعي، وذلك في تمام الساعة ٦ مساءً علي ان  يبدأ الاستقبال الساعة ٥:٣٠ م بمقر الهيئة في ١٣٣١ شارع الدكتور أحمد ذكي - النزهة الجديدة.

ويشارك في الاحتفال عدد كبير من القيادات السياسية والدينية والتنفيذية من نخبة المجتمع المصري .

جدير بالذكر أن الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب هو مؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية، ومديرها العام منذ عام 1950، وحتى رحيله في أكتوبر 1997. وهو أيضًا الرئيس الأسبق للطائفة الإنجيلية بمصر.

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