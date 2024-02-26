ليوناردو ديني يكتب: بين المال والاقتصاد.. الاستثمارات العربية من الخليج والمغرب العربى ومصر تتزايد فى إيطاليا

91% من الشركات فى مدن لومبارديا ولاتسيو وبييمونتى وإميليا أنشأها مصريون

في سبتمبر ٢٠٢٣، انعقد منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي الأول في إيطاليا. وتنص خطة الاستثمار العالمية السعودية على استثمار ١٠٠٠ مليار يورو، ثلثها في إيطاليا. وتضاف هذه الاستثمارات الجديدة إلى استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة التي ظلت في نمو وتطور مستمر منذ سنوات عديدة. وفي المقابل، تعمل الإمارات على زيادة استثماراتها في إيطاليا: ومن المتوقع إنشاء سوق مشتركة بقيمة ١٠ مليارات يورو.

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، قد أعلن في عام ٢٠٢٢ أن النموذج المالي الصناعي الإيطالي مفيد لتعزيز التحول البيئي الصناعي في بلاده. وأشار بشكل خاص إلى التحالفات بين الصناعات والمناطق الصناعية. وبالتالي يتم تعزيز التآزر بين إيطاليا والإمارات (بهذا التبادل بقيمة ١٠ مليارات دولار).

وكما نعلم، فإن هذا التعاون والحوار بين إيطاليا ودول الخليج موجود منذ سنوات عديدة، لا سيما من خلال مركز المعلومات الأوروبي للخليج EGIC، وتمثل الإمارات بالفعل أكبر سوق عربية للإنتاج الإيطالي.

وتمتد الاستثمارات رفيعة المستوى، بالشراكة مع إيطاليا، بالتوازي إلى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط. وأعلنت شركة إيني، أكبر شركة محروقات إيطالية، الشهر الماضي عن استثمارات في مصر بقيمة إجمالية تبلغ ٧ مليارات يورو سيتم تفعيلها تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

حالة سردينيا

وتمثل حالة منطقة سردينيا رمزا لتطور الاستثمارات العربية في إيطاليا، خاصة في منطقة كوستا سميرالدا، المنطقة السياحية الراقية في الجزيرة، حيث تطورت مصالح عربية مهمة منذ سنوات عديدة. ومن بين هذه المشاريع، تبرز الواجهة البحرية الجديدة لبورتو سيرفو، والتي تم إنشاؤها كاستثمار تجريبي. ثم الاستحواذ على الصعيد الوطني لنصف مجموعة روكو فورتي. واليوم تنطلق الاستثمارات العربية من جديد بشكل كامل مع انتقال ٤٩٪ من مجموعة روكو فورتي في ديسمبر ٢٠٢٣ إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وهو نفس النظام الذي أعاد منذ عقود عديدة استثمار عائدات النفط في الأصول الزراعية والصناعية والمصرفية والمالية حول العالم. وهناك تتواجد المساكن الفخمة مثل مساكن الآغا خان، التي تم بناؤها في مارس ١٩٦٢ على ساحل الزمرد، وهي المنطقة التي أصبحت منذ ذلك الحين مكانًا متميزًا لقضاء العطلات.

وهذه الاستثمارات العربية والمصرية، ثم من الإمارات والبحرين، إيجابية وبناءة لاقتصاد سردينيا والاقتصاد الإيطالي بشكل عام.

كما استثمرت قطر بشكل كبير في إيطاليا بين عامي ٢٠١٢ و٢٠٢٢، نشط القطريون: اعتبارًا من عام ٢٠١٢، قاموا بشراء أصول مهمة مثل فنادق سردينيا الفاخرة رومازينو، وبيتريسا، وسيرفو، وأيضًا عن طريق شراء بورتو سيرفو مارينا ونادي بيفيرو للجولف.

من ناحية أخرى، لم تكتف السعودية بالاستحواذ على أصول مهمة في سردينيا ولكنها استثمرت أيضًا بنجاح في إحياء السياحة في سردينيا وبورت سيرفو من خلال الاستثمار في الصناعات المحلية في كل من المنطقة الساحلية وفي مناطق أخرى من سردينيا. وهكذا تصبح ساحة بورت سيرفو الصغيرة، التي تقلد ساحة كابري، ساحة عربية كما كانت في السابق بالنسبة للأمريكيين والأوروبيين والروس. وتشهد الصين والدول العربية والهند حاليا ازدهارا في الاستثمارات الصناعية والسياحية والعقارية في سردينيا وفي العقارات الفاخرة.

وفي روما، فإن شارعى جريجوريانا وسيستينا ومحيطهما بأكمله غني بالاستثمارات العربية. وإذا كانت شركة كويما ريس العقارية قد أنشأت منطقة في ميلانو، فهذا لا شيء مقارنة بحجم الاستثمارات العربية القادمة من الجزيرة العربية والمغرب والإمارات والبحرين.

علاوة على ذلك، في بورصة ميلانو، وهي الأكبر في أوروبا إلى جانب بورصة مدينة لندن، فإن الاستثمارات من الدول العربية متنوعة للغاية، بما في ذلك الأزياء الراقية الإيطالية مثل روبرتو كافالي، الذي افتتح للتو ناطحة سحاب في دبي، ووسط المدينة، حيث يعرض مصمم الأزياء الإيطالي دائمًا أرقى إبداعاته على الطراز الإيطالي.

ولنتذكر أيضًا معرض دبي العالمي مع الجناح الإيطالي بنسخة ديفيد لمايكل أنجلو.

للعودة إلى سردينيا، في بورت سيرفو، تم افتتاح منتزه الميناء في عام ٢٠٢٢، ومن الممكن بفضل استثمارات مشروع مالي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويوجد اليوم اتصال بحري مباشر بين دبي وأرصفة سردينيا، واستؤنفت رحلات الطائرات العربية الخاصة من وإلى سردينيا، لذلك لا يمكننا أن نستبعد أن الأصول المسحوبة من دولة عربية متهمة بتمويل الإرهاب، ستشتريها وتستولي عليها دول عربية معتدلة أخرى.

ولذلك فإن سردينيا ترمز إلى التحدي المتمثل في "التواجد الاقتصادي" فى إيطاليا، والذي يشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى مثل مصر أو المغرب أو تونس. سردينيا هي بوابة البحر الأبيض المتوسط بالنسبة للعرب. وقد أنشئت شركات من السعودية العربية والإمارات وتونس ومصر والمغرب والجزائر وليبيا بالفعل هناك.

وفيما يتعلق بالتآزر الإيجابي بين العرب والإيطاليين، يمكننا أن نذكر على سبيل المثال السباق التمهيدي لكأس أمريكا مع الفريق الشراعي للقارب الأسطوري لونا روسا في المملكة العربية السعودية، عام ٢٠٢٣. وكان بمثابة مشهد كبير من الرياضة العالمية في مدينة جدة بالمملكة لمدة يومين.

المثال المصري

هناك العديد من الشركات المصرية في إيطاليا أنشأها مهاجرون. وفي إيطاليا، واحد من كل ثلاثة مصريين هو من رواد الأعمال. تستضيف مدن لومبارديا ولاتسيو وبييمونتي وإميليا ما يقرب من ٩١٪ من هذه الشركات. تعد الجالية المصرية في إيطاليا سادس أكبر جالية، حيث يبلغ عدد أصحاب الأعمال المصريين في إيطاليا ١٩ ألفًا.

ليوناردو ديني: مفكر وفيلسوف من أصل إيطالى.. كانت أطروحته للدكتوراة حول نظرية السياسة وفلسفة القانون، له العديد من الكتب والدراسات، كما كتب الرواية إلى جانب القصائد الفلسفية.. يستعرض الاستثمارات العربية فى إيطاليا، مشيرا إلى أن واحدًا من كل ثلاثة مصريين فى إيطاليا هو من رواد الأعمال.