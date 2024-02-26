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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاطلين لحيازتهما المواد المخدرة وطلقات نارية بالزاوية الحمراء

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة الزاوية الحمراء حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازة الحشيش المخدر، وعدد من الطلقات النارية، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة بضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الزاوية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش  عدد من الطلقات – سلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

4 أيام إتجار فى المواد المخدرة الزاوية الحمراء