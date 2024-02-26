«ڤودافون مصر» توقع شراكة مع «إعمار رزق» لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في مشروع «إيلاف»

أعلنت شركة ڤودافون مصر عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة إعمار رزق، لتكون الشريك التكنولوجي الرئيسي للمجموعة في مشروع "إيلاف" السكني، كما تشمل الشراكة تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في المشروع، والتي تضم خدمات التليفون الثابت والإنترنت فائق السرعة، عبر كابلات الألياف الضوئية (فايبر أوبتيكس) بسرعات تصل إلى 300 ميجا في الثانية، وذلك في إطار التزام الشركتين بتوفير حلول اتصالات متطورة تلبي احتياجات العملاء بكفاءة وجودة عالية.

يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية ڤودافون مصر لتعزيز تواجدها في سوق الاتصالات وتقديم الخدمات المتطورة التي تلبي احتياجات العملاء وتسهم في تطوير المجتمع، وقد وقع اتفاقية الشراكة، كريم كامل من ڤودافون مصر، ومحمد رزق من إعمار رزق.

قال المهندس كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في ڤودافون مصر: انّ قطاع التشييد والبناء يعتبر من القطاعات الاقتصادية التي تشهد تنافسية عالية، ويأتي تنفيذ هذا المشروع الضخم تأكيدًا على ريادة ڤودافون في تقديم خدمات الاتصالات المتنوعة، واستكمالًا لاستراتيجية الشركة في توسيع خدماتها داخل المجتمعات العمرانية المغلقة، حيث تلتزم ڤودافون مصر بتقديم خدمات على أعلى مستوى احترافي من الجودة والكفاءة لخدمة عملائها المميزين".

من جانبه، قال محمد رزق رئيس مجلس إدارة شركة إعمار رزق، إن التعاون مع شركة ڤودافون مصر كشريك استراتيجي تكنولوجي للمجموعة، يهدف إلى تقديم خدمات الاتصالات والشبكات والبنية التحتية المتكاملة لمشروعات المجموعة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ويعكس الاهتمام الكبير بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة، وتوفير حلول اتصالات متطورة تلبي احتياجات العملاء، وكافة المتعاملين مع مجموعة إعمار رزق، مشيرًا إلى تطلع إلى تعزيز التعاون مع شركة ڤودافون مصر بما يسهم في تحقيق النجاح المشترك.

وتحرص شركة ڤودافون مصر على مواكبة التطورات التكنولوجية، بما تملكه من خبرات فنية متطورة وأدوات تكنولوجية على أعلى مستوى، وتعمل على توفير حلول ومنصات رقمية جديدة للمجتمعات المغلقة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفاهيتها، وتسعى جاهدة لتحقيق رؤيتها في توفير أحدث التقنيات العالمية في كافة المجالات، بما يعكس التطور المستمر لخدمات المدن الذكية وانتشارها السريع.

جدير بالذكر، أن شركة ERG Developments منذ تأسيسها في عام 2012، وجهت جهودها نحو تشييد مشاريع البنية التحتية والعقارات، وأصبحت الشركة لاعبًا بارزًا في قطاع التطوير العقاري، خاصة في منطقة شرق الدلتا، بفضل تاريخ الشركة المتميز منذ عام 2005 في تسهيل عمليات التوريد والشحن والاستيراد والتصدير للبضائع من وإلى مصر، تفخر الشركة بخبرتها الشاملة والتزامها الثابت بالجودة.

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