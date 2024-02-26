اليوم.. محاكمة قاتل أحد أقاربه خلال مشاجرة بالمنيا

تصدر محكمة جنايات المنيا اليوم ، 26 فبراير الحكم على قاتل أحد أقاربه بمشاجرة بالمنيا وذلك في القضية رقم 31865 لسنة 2023، والمقيدة برقم 1610 لسنة2023 كلي شمال المنيا، للنطق بالحكم في اتهام عامل قام بقتل احد أقاربه أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين والد المتهم وآخرين.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الشهر الماضى واستمعت لممثل الادعاء، والدفاع، وقررت التأجيل لجلسة اليوم الاثنين 26 فبراير للنطق بالحكم وذلك برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد محمد معوض، وأمانة سر ماهر محمد حسن، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني .

وكان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير امن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، في أغسطس الماضي، بوقوع مشاجرة بقرية جلال الشرقية، بين مواطنين، بسبب خلافات الجوار.

وانتقلت فريق البحث الجنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، وسيارات الإسعاف، وتبين مقتل عام 33 سنة ومقيم بالقرية، متأثرا بجرح بالرأس وكسر بالجمجمة، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين احد أقاربه وآخرين، واتهم بقتلة بالخطأ، عامل اخر وهو احد أقارب المجني علية وتم القبض على المتهم، وإحالة للنيابة العامة للتحقيق .

من جانبه أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل دون سبق الإصرار مطالبا بتنفيذ مواد قانون الجنايات.