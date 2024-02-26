المنيا تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك

استعدت محافظة المنيا لاستقبال شهر رمضان المبارك وتزينت الشوارع بالزينة والفوانيس وعمت أجواء الشهر الكريم بجميع أنحاء المحافظة وأقيمت معارض اهلا رمضان بمراكز المحافظة، والتى تشهد إقبالا من المواطنين لشراء السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وقد كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وإقامة معارض "أهلا رمضان"على مستوى مراكز المحافظة بتخفيضات تصل إلى 30 %، إلى جانب زيادة منافذ عرض وبيع السلع الغذائية تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم أمام التوسع في فتح هذه المنافذ وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتوفير متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة والوصول بالسلع المدعمة إلى المناطق الأكثر احتياجا وخاصة القرى كما شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات الرقابية بشكل مستمر لضبط الأسواق والأسعار وضمان عدم المضاربة والتجاوز في أسعار السلع الغذائية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الممارسات الاحتكارية تحقيقاً للصالح العام.

إلى جانب تنفيذ حملات ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع على مدار الأسبوع الجارى، حيث تواصل الوحدات المحلية توزيع كراتين مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيها للكرتونة تضم ( سكر ـ أرز ـ شاي ـ مكرونة)، ففى مركزي ( ملوى - مطاى) تم طرح 18500 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة للمواطنين ، منها 8500 كرتونة بمنافذ بيع السلع الغذائية بالأحياء الرئيسية وقرى مركز ومدينة ملوى، و10 آلاف كرتونة مواد غذائية بمنفذي بيع حي شمال وحي جنوب مدينة مطاى، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار توافر السلع الاستراتيجية بمنافذ قري ( أبو جرج ـ شلقام ـ صندفا - الحسينية) من خلال سيارات متنقلة، إلى جانب طرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع إدارة التموين .