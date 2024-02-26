صلاح وألقابه الـ8 مع ليفربول

وصل الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، للقب الثامن له في تاريخ مشاركاته مع الريدز منذ انضمامه فى يونيو 2017، بعد أن حصد كأس كارباو أمس الأحد على حساب تشيلسي.

وجاءت ألقاب "مو" صلاح مع ليفربول كالتالى:

1- دوري أبطال أوروبا 2018/ 2019

2- كأس السوبر الأوروبي 2019

3- كأس العالم للأندية 2019

4- الدوري الانجليزي 2019 /2020

5- كأس كارباو 2021 /2022

6- كأس الإتحاد الإنجليزي 2021/ 2022

7- كأس الدرع الخيرية 2022

8- كأس كارباو 2023 /2024.

وأصبح محمد صلاح خلال تلك الفترة الهداف التاريخي للفريق في الدوري الانجليزي و دوري أبطال أوروبا.

ويسعى دائما الفرعون المصرى لكتابة التاريخ خلال تواجده فى قلعة “أنفيلد”، وحصد الألقاب الفردية والجماعية.