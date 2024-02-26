وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي آمن

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة شهور.

جاء ذلك خلال افتتاحه فرع مجموعة بنده السعودية في منطقة المعادي والمقام على مساحة 4 آلاف متر مربع بحجم استثمارات 150 مليون جنيه، توفر 150 فرصة عمل مباشرة و300 غير مباشرة ويتيح الفرع نحو 10 آلاف سلعة ويقدم عروض وتخفيضات بجانب المشاركة في معارض أهلا رمضان .

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3.5 شهر، لافتا إلى أنه جاري حاليا إجراء دراسات بالتعاون مع وزارتي المالية والزراعة لتحديد سعر شراء القمح المحلي والذي سيكون سعر مجزي للمزارعين وسيتم الإعلان عن السعر الأسبوع المقبل والضوابط، مؤكدا أنه لن يتم إلزام المزارعين على توريد كميات محددة في الموسم الجديد.

وأكد المصيلحي أن هيئة السلع التموينية بالتعاون مع البنك المركزي المصري قاما بسداد كافة مستحقات القمح المستورد بالكامل واعتمادات شهر يناير وهناك التزام وأولوية أولى في هذا الموضوع مؤكدا أن البنك المركزي قام باعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان.

وفيما يتعلق بالزيت قال مصيلحي إن احتياطي الزيت يكفي 5 شهور، فيما يبلغ احتياطي السكر 6 شهور مرجعا الأزمة الحالية في عمليات التوزيع حيث تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تقوم بالتوزيع على كافة منافذ الجمهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات، لافتا إلى أن بعض مصانع البنجر بدأت في استلام المحصول من المزارعين لانتاج السكر وسيتم توريد المحصول في باقي المحافظات تباعا، مشيرا إلى أنه بحلول الأسبوع الثالث من مارس ستكون كافة المصانع تعمل بكامل طاقتها.

وأكد أنه سيكون هناك إتاحة من السكر وسيتم ضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بسلعة الأرز قال المصيلحي لدينا اكتفاء ذاتي منه ويطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية مؤكدا استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وفيما يتعلق باحتياطي باللحوم والدواجن قال إن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرا منهم، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم متوقعا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.

وأكد توافر السلع للمواطنين و قيام الوزارة بضخ وتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية في معارض "اهلا رمضان"، لافتا إلى أن هناك اتجاه سياسي لزيادة عدد المعارض في إطار رفع العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم، موضحا أنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسي في صالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة بعد غدا الأربعاء.

وقال في تعليقه على صفقة تطوير "راس الحكمة" إنه أكبر مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وهو ليس مجرد فائدة مباشرة بالاستثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار ولكن في القيمة المضافة غير المباشرة سواء في تشغيل المصانع والشركات الغذائية فضلا عن توفير فرص عمل وجذب سياحة .

وأكد أن المشروع يعد تحركا من الدولة لتوفير العملة الصعبة والقضاء على السوق الموازية ،ما يساهم في توفير الخامات وزيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار.

وتوقع تراجع أسعار الزيوت بمقدار انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بالإضافة إلى انخفاض فاتورة استيراد الأقماح والتى يتم استيراد نصف احتياجتنا منها، مؤكدا ان توفير العملة للمصنعين والمنتجين سيكون هناك تأثيرا مباشرا على انخفاض أسعار السلع وقد يكون الانخفاض سريعا وقد يستغرق بعض الوقت في دورة إنتاج بعض السلع والتى تتراوح من 6 أسابيع إلى شهرين حتى ينعكس ذلك على المواطن.

من جانبه قال بندر طلعت حمودة رئيس مجلس ادارة مجموعة بنده السعودية، ان السوق المصري سوق واعد وزاخر بالفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن المجموعة استطاعت خلال العام الماضي تحقيق مبيعات بلغت نحو مليار جنيه وتستهدف زيادتها بنحو 20% لنهاية العام الحالي.

وأضاف أن المجموعة تدرس حاليا للتوسع في افتتاح 6 فروع أخرى في منطقة القاهرة الكبرى

وتعد شركة "بنده" التابعة لشركة "صافولا" تعد من كبرى متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية ولديها 185 فرعا وتقدم خدماتها لنحو 300 مليون زائر ودخلت السوق المصري في 2016 ولها نحو 8 فروع تتواجد في مناطق (السادس من اكتوبر-مدينة نصر-العبور-قها-القاهرة الجديدة وأسيوط) بحجم استثمارات يتعدى المليار جنيه.