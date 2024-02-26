يوم تعليمي وترفيهي بقسم الأطفال بـ"طب عين شمس"

نظم قسم الأعصاب و التغذية الإكلينيكية بقسم الاًطفال بكلية الطب جامعة عين شمس اليوم الأحد يوما تعليميا وترفيهيا لأطفال الحميه الكيتونيه الذين يعانون من الصرع المستعصي

وذلك تحت رعاية على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، طارق يوسف المدير التنفيذي المستشفيات الجامعيه ، أمنية الرشيدي أستاذ طب الأطفال والأعصاب بالكلية ، مي نصار أستاذ طب الأطفال و التغذيه الإكلينيكية و رئيس وحده التغذيه الإكلينيكية بكليه الطب جامعه عين شمس ، ياسمين جمال أستاذ طب الأطفال والتغذيه الإكلينيكية ومدير مستشفي الاطفال الجامعي بطب عين شمس.

تضمنت فعاليات اليوم تقديم محاضرات مبسطة من اًكثر من تخصص بواسطة الاخصائين والاستشاريين وقد لاقت استحسان اًهل المرضي وشهدت تفاعل منهم

كما أقيم حفل لتوزيع الهدايا و الجوائز و بعض من المخبوزات الخاصة لمرضي الحميه الكيتونيه التي تم الإشراف علي عملها و تنفيذها مجموعة المطبخ الطبي التابع لمستشفي الاطفال الجامعي بطب عين شمس