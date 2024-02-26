سعر الرأس ينخفض 5 آلاف جنيه.. نقيب الفلاحين: هزة في سوق المواشي بعد صفقة "رأس الحكمة"

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أسواق المواشي الحية شهدت هزة في الأسعار بعد الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة" وانخفضت أسعار المواشي الحية من 2000 إلى 5000 آلاف جنيه في الرأس الواحدة فيما انخفضت أسعار القائم نحو خمسة جنيهات في الكيلو الواحد، لافتا إلى أن اسعار الأبقار والجاموس الوالد انخفضت من 90 ألف للرأس إلى 85 ألف في الأصناف المميزة.

وأضاف أبو صدام، أن كيلو عجول البقري القائم يباع حاليا بـ 175 جنيها بعد أن كان منذ أيام بـ180 جنيها فيما يباع كيلو العجول الجاموسي القايم بـ160 جنيها بعد أن كان 165 في الأصناف المميزه كما انخفضت كل أنواع ومستلزمات الأعلاف بنحو 1000 جنيه في الطن حيث يباع حاليا طن فول الصويا بـ 36.500 ألف جنيه وطن الذره الصفراء المحلي ب17.700 ويباع المستورد منها ب16.800 فيما يباع طن علف المواشي ب 19.500 الف ويباع بعض الانواع 21.000 الف ويباع طن كسب فول الصويا بنحو 37500 الف جنيه كما يباع طن تسمين الدواجن ب29.200 الف جنيه وطن علف الدواجن البياضه ب 25.400 الف جنيه



وتوقع ابوصدام، مزيد من انخفاض الاسعار بعد تدني سعر الدولار في السوق الموازي نتيجه مباشرة لتداعيات الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة

واكد نقيب الفلاحين، ان اسعار اللحوم الحمراء المذبوحه استقرت عند 380 جنيه للكيلو و400 جنيهًا للكيلو في بعض الاماكن ، وتتراوح أسعار اللحوم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيها للكيلو ، فيما تباع اللحوم المستوره ب 170 و230 جنيها للكيلو في بعض الاماكن و في معارض أهلا رمضان تباع اللحوم بسعر 250 جنيه للكيلو

فيما يباع كيلو الدواجن البيضاء في المزرعه ما بين 88 و87 جنيهً للكيلو وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 108 و106 جنيهات للكيلو دواجن بيضاء ويصل سعر كيلو الدواجن البلدي للمستهلك باسعار تتراوح من 140 جنيه الي 145 جنيه للكيلو.