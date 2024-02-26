بينهم أحلام وسيرين عبد النور.. نجوم الفن ينعون فادي إبراهيم

نعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني الفنان فادي إبراهيم الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وكتب نجوم الفن رسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

أحلام تنعي فادي إبراهيم

حرصت المطربة أحلام على نعي فادي إبراهيم عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، قائلة: "نجم الدراما اللبنانية والعربية فادي إبراهيم في ذمة الله رحمة الله عليه.. إنا لله وإنا إليه راجعون ادعو له".

أحلام تنعي فادي إبراهيم

ماغي بو غصن تنعي فادي إبراهيم

كتبت الفنانة ماغي بو غصن رسالة مؤثرة إلى الفنان فادي إبراهيم عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، قائلة: "خسرناك بيناتنا.. والخسارة كتير كبيرة.. بس رح تبقى بالقلب والذاكرة فادي إبراهيم، نفسك بالسما يا نجم النجوم".

ماغي بو غصن تنعي فادي إبراهيم

سيرين عبد النور تنعي فادي إبراهيم

نعت الفنانة سيرين عبد النور الفنان الراحل فادي إبراهيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، وكتبت: "الله يرحمك".

سيرين عبدالنور تنعي فادي إبراهيم

رولا حمادة تنعي فادي إبراهيم

كتبت الفنانة القديرة رولا حمادة رسالة مؤثرة إلى الفنان فادي إبراهيم عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، معلقة: "بصمتك بالدراما اللبنانية ما بتنمحي، بغيابك فقد لبنان ممثل كبير وقامة فنية ما بتتعوّض، يا زميلي وصديقي وشريك النجاحات، حزني عليك وسع المدى الرحمة لروحك".

وفي هذا السياق، رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 60 عام، أعلن خبر الوفاة الفنان قصي خولي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، وقال: "عزائي الشديد لكل أهله ومحبينه وأصدقائه وعزائي للبنان على فقده نجم وممثل من النخبة سطر في الدراما اللبنانية والعربية من النجاحات والحضور المميز والمختلف الكثير ليُذْكَر ويُحكى عنه.. وداعا خيّ الغالي وداعا يا ابو عمر.. سنفتقدك كثيرًا أسكنك الله واسع جناته".