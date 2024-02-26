الجلسة العامة.. وكيل البرلمان يحذف كلمة حكومة ووزير فاشل من المضبطة

قرر المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب حذف كلمة حكومة فاشلة ووزير فاشل من المضبطة بعدما أثارت أزمة خلال الجلسة العامة والمنعقدة الآن برئاسة وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك،

كان النائب هاني أباظة قد ذكر في كلمته أمام الجلسة العامة أن الحكومة التي لا توفر السلع والمنتجات الاستراتيجية وباسعار مناسبة حكومة فاشلة وان وزير التموين المسئول عن هذا الملف وزير فاشل وهو ما دعا المستشار أحمد سعد الدين للتدخل قائلا تحذف الكلمة من المضبطة قائلا “مش عايزين تجاوز”.

ومن جانبه اعترض الوزير المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والبرلمانية بشدة علي ما جاء بكلام النائب قائلا “الحكومة مش فاشلة والوزير لا ينام الليل للعمل علي توفير كافة الاحتياجات من السلع للمواطن المصري”.