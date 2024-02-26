يشهد ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيرو سبورت ، إقامة مبارتين في إطار منافسات اليوم الثالث من
البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول ، والتي ينظمها الإتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري
حيث يلعب المنتخب الليبي أمام نظيره الصومالي في تمام الساعة الرابعة عصرا ، و في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا يخوض المنتخب التونسي مباراة أمام نظيره اللبناني ، بينما يحصل منتخبنا الوطني على راحة من المباريات اليوم .
ويملك المنتخب الليبي 6 نقاط حصدها من خلال فوزين على المنتخب التونسي والمنتخب اللبناني ، بينما يبقى المنتخب الصومالي بدون نقاط بعد الهزيمة من مصر ، وكذا المنتخب اللبناني عقب هزيمته من المنتخب الليبي ، والمنتخب التونسي عقب تلقيه هزيمتين من المنتخب اللليبي والمنتخب المصري .
و تختتم البطولة بعد غدا الاربعاء بإقامة لقاءين الأول بين تونس والصومال ، والثاني يجمع بين مصر ولبنان.
ويشارك في البطولة العربية كلًا من: الصومال، ليبيا، تونس، لبنان، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.
من جانبه توجه أحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول بالتهنئة للاعبي منتخبنا الوطني على آدائهم المتميز في المباراتين الأولى والثانية ، ووجه الشكر للجهاز الفني على المجهود المبذول ، وأثنى سمير على الآداء الرجولي والعالي لمنتخبنا خلال مباراتيه امام الصومال وتونس.
و أعرب سمير عن سعادته الكبيرة باستضافة مصر للبطولة العربية الأولى لمنتخبات الميني فوتبول "مصر 2024" ، مؤكدا أن البطولة العربية هي تجمع للأشقاء في وطنهم الثاني مصر، متمنيا التوفيق لكل أسرة الميني فوتبول العربية ، مرحبا بهم في بلدهم الثاني مصر.
البوابة سبورت
اليوم .. تونس تواجه لبنان وليبيا أمام الصومال في البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول
يشهد ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيرو سبورت ، إقامة مبارتين في إطار منافسات اليوم الثالث من