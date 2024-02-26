اليوم .. تونس تواجه لبنان وليبيا أمام الصومال في البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول

يشهد ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيرو سبورت ، إقامة مبارتين في إطار منافسات اليوم الثالث من

البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول ، والتي ينظمها الإتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري

حيث يلعب المنتخب الليبي أمام نظيره الصومالي في تمام الساعة الرابعة عصرا ، و في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا يخوض المنتخب التونسي مباراة أمام نظيره اللبناني ، بينما يحصل منتخبنا الوطني على راحة من المباريات اليوم .

ويملك المنتخب الليبي 6 نقاط حصدها من خلال فوزين على المنتخب التونسي والمنتخب اللبناني ، بينما يبقى المنتخب الصومالي بدون نقاط بعد الهزيمة من مصر ، وكذا المنتخب اللبناني عقب هزيمته من المنتخب الليبي ، والمنتخب التونسي عقب تلقيه هزيمتين من المنتخب اللليبي والمنتخب المصري .

و تختتم البطولة بعد غدا الاربعاء بإقامة لقاءين الأول بين تونس والصومال ، والثاني يجمع بين مصر ولبنان.

ويشارك في البطولة العربية كلًا من: الصومال، ليبيا، تونس، لبنان، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

من جانبه توجه أحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول بالتهنئة للاعبي منتخبنا الوطني على آدائهم المتميز في المباراتين الأولى والثانية ، ووجه الشكر للجهاز الفني على المجهود المبذول ، وأثنى سمير على الآداء الرجولي والعالي لمنتخبنا خلال مباراتيه امام الصومال وتونس.

و أعرب سمير عن سعادته الكبيرة باستضافة مصر للبطولة العربية الأولى لمنتخبات الميني فوتبول "مصر 2024" ، مؤكدا أن البطولة العربية هي تجمع للأشقاء في وطنهم الثاني مصر، متمنيا التوفيق لكل أسرة الميني فوتبول العربية ، مرحبا بهم في بلدهم الثاني مصر.