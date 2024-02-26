تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية حوارًا مفتوحًا مع مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدى حول الدور المصرى فى مستقبل المنطقة بعد العدوان الإسرائيلى على غزة.
و يقام اللقاء غدًا الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024، فى الثانية ظهرًا بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بمبنى النقابة.
أعد اللقاء ويديره الكاتب الصحفى حاتم أبوالنور .
سياسة
غدا.. لجنة الشئون العربية والخارجية بالصحفيين تستضيف السفير حسين هريدى
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تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية حوارًا مفتوحًا مع مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدى حول الدور المصرى فى مستقبل المنطقة بعد العدوان الإسرائيلى على غزة.
تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية حوارًا مفتوحًا مع مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدى حول الدور المصرى فى مستقبل المنطقة بعد العدوان الإسرائيلى على غزة.