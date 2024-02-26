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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

غدا.. لجنة الشئون العربية والخارجية بالصحفيين تستضيف السفير حسين هريدى

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 تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية حوارًا مفتوحًا مع مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدى حول الدور المصرى فى مستقبل المنطقة بعد العدوان الإسرائيلى على غزة.
و يقام اللقاء غدًا الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024، فى الثانية ظهرًا بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بمبنى النقابة.
أعد اللقاء ويديره الكاتب الصحفى حاتم أبوالنور .
      

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