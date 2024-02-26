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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

طائرة سيدات الأهلي تصارع الزمالك على لقب السوبر المصري

فريق سيدات طائرة
فريق سيدات طائرة الأهلي
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يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي مع المنافس التقليدي الزمالك في الثامنة مساء اليوم الأثنين في نهائي كأس السوبر المصري، على صالة اتحاد الشرطة الرياضي.

وتأهل فريق سيدات طائرة الأهلي إلى النهائي بعد الفوز على الصيد بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة بمشاركة 4 أندية يلعبون مباراتي نصف النهائي ثم النهائي على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد.

ويخطط فريق سيدات طائرة الأهلي للاحتفاظ بلقب كأس السوبر المصري للموسم الثاني على التوالي بعدما حقق اللقب الموسم الماضي، بعد الفوز على الصيد في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

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