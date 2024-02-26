وفاة عضو مجلس الشيوخ علي عطوة مضعان

نعى أهالي محافظة جنوب سيناء، النائب علي عطوة مضعان، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة رأس سدر ، والذي وافته المنية صباح اليوم الأثنين.

وفور إعلان خبر وفاة النائب “علي عطوة” تحولت مواقع السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء كبير، وانهمرت تغريدات ورسائل التعزية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ومن المقرر أن يشيع جثمانه اليوم إلى مثواه الأخير.

وتقدمت جميع أطياف الشعب السيناوي من أجهزة تنفيذية وأمنية وشعبية وأحزاب وجموع أهالي جنوب سيناء وغيرها، بخالص التعازي وببالغ الحزن والأسى، لأسرة الراحل المناضل سائلة المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله وذويه وقبيلته ومحبيه الصبر والسلوان.

يشار إلى أن النائب “علي عطوة” مرشح مستقبل وطن، من مدينة رأس سدر، وابن قبيلة العليقات بجنوب سيناء، وهو عضو سابق في انتخابات مجلس الشعب 2005/ 2010 محامي بالنقض.