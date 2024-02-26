فيديو| طيار أمريكي يحرق نفسه في بث مباشر أمام سفارة إسرائيل بـ"واشنطن"

نقلت وسائل إعلام أمريكية، أن الرجل الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن ظهر الأحد، بث عملية التضحية بنفسه مباشرة على منصة Twitch، حيث ظهر وهو يقف خارج أبواب السفارة الإسرائيلية ويعرف نفسه على أنه عنصر في القوات الجوية الأمريكية.

وقال الرجل قبل أن يشعل النار في نفسه، وفق صحيفة نيويورك تايمز، "لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية في غزة. أنا على وشك القيام بعمل احتجاجي شديد"، وردد عبارة "فلسطين حرة".

ونُقل الرجل إلى مستشفى في المنطقة بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأمريكية من إخماد النيران.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة إن الرجل في حالة حرجة، وأكد متحدث باسم القوات الجوية أن الواقعة تتعلق بطيار في الخدمة الفعلية. وتحقق الشرطة المحلية والخدمة السرية في الواقعة.

وكانت السفارة الإسرائيلية هدفا للاحتجاجات المستمرة ضد الحرب في غزة.