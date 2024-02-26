افتتاح معرض المجلس الدولي للمطارات بالقاهرة بمشاركة 40 عارضًا دوليًا ومحليًا

انطلقت فعاليات المعرض المصاحب لمؤتمر واجتماعات المجلس الدولي للمطارات "إقليم إفريقيا" بالقاهرة، أمس الأحد، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الطيران المدني المصري الفريق محمد عباس حلمي.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس، ورئيس المجلس العالمي للمطارات لويس فيليب دي أوليفيرا، ورئيس المجلس الدولي للمطارات "إقليم إفريقيا" إيمانويل تشافيز، وسكرتير عام المجلس الدولي للمطارات علي التونسي.

يضم المؤتمر أكثر من 40 عارضًا من الشركات الرائدة في مجال خدمات الطيران في قارة إفريقيا، حيث يساهم كل منهم بابتكاراتهم ومنتجاتهم وأفكارهم الفريدة في عالم الطيران في إفريقيا.

وقال رئيس المجلس العالمي للمطارات إن العارضين اليوم موجودون للتنوير والمشاركة والإلهام في مجال تطوير الطيران المدني، كما صرح رئيس المجلس الدولي للمطارات "إقليم إفريقيا" بأن المعرض هو فرصة لعقد الصفقات وتطوير الأعمال بين شركاء الصناعة في مجال المطارات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن تلك المعارض تهدف إلى تحفيز التنمية والاستثمار والتطوير، مما يساعد على توفير العديد من فرص العمل في مجال المطارات، علمًا بأن الشركة القابضة قد قدمت كافة التسهيلات للضيوف المشاركين في الحدث.