ارتفاع في معدلات الإصابة بعدوى "نوروفيروس"

أعلنت مراكز أمريكية ناشطة في مكافحة الأمراض، عن ارتفاع معدلات الإصابة بعدوى "نوروفيروس"، المصنف كأكثر الأسباب شيوعا لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد.

وأظهرت بيانات مركز السيطرة على الأمراض التي أجريت الأسبوع المنصرم، أن أكثر من 12% من اختبارات نوروفيروس، جاءت "إيجابية".. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد.

ويعد تفشي "نوروفيروس" أكثر شيوعا في أواخر الخريف والشتاء وأوائل الربيع. ويسبب ما بين 19 مليون إلى 21 مليون حالة إصابة كل عام، "في البيئات المزدحمة، مثل دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية والسفن السياحية".

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض أن عدوى "نوروفيروس" يمكن أن تنتشر عندما يلامس الشخص بشكل مباشر، شخصا مصابا، أو عندما يتناول طعاما أو سوائل ملوثة بالفيروس، أو يلمس الأسطح الملوثة.

وأشار إلى أن أنه لا يوجد علاج محدد لعدوى نوروفيروس، وينصح بشرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف، وللوقاية من المرض.