الاستعلام عن صحة شخص أصيب إثر احتجازه داخل مصعد بالدقي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب أثر احتجازه داخل أسانسير بعقار في الدقي، لسؤاله عن ملابسات الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات مفادها احتجاز شخص داخل اسانسير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وجري إنقاذ المحجتز مصابا بشرخ في القدم، وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.