ads
الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مقتل 15 شخصًا على الأقل في هجوم على كنيسة ببوركينا فاسو

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي ما لا يقل عن 15 مدنيًا مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بجروح، في هجوم إرهابي استهدف كنيسة كاثوليكية في قرية إيساكاني بمنطقة سوم شمال بوركينا فاسو، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أبرشية دوري الأباتي جان بيار سوادوجو قوله، إن "الهجوم الإرهابي الذي وقعت ضحيته الرعية الكاثوليكية في قرية إيساكاني، اليوم 25 فبراير أثناء تجمع لقداس الأحد".

وأضاف سوادوجو أن "المسلحين دخلوا القرية على متن دراجات نارية وفتحوا النار على المصلين، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة اثنين آخرين بجروح."

وأشار سوادوجو إلى أن "هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف كنيسة في منطقة سوم،" معربا عن "تنديده الشديد بهذا العمل الإرهابي الجبان."

وتشهد بوركينا فاسو، منذ عام 2015، هجمات إرهابية متكررة ينفذها مسلحون من جماعات متطرفة، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، ونزوح آلاف آخرين.

وتعد منطقة سوم من أكثر المناطق تضررا من الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو، حيث ينشط فيها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

وتُثير هذه الهجمات مخاوف من تصاعد العنف في بوركينا فاسو، وانتشاره في دول أخرى في منطقة الساحل الأفريقي.

كنيسة بوركينا فاسو هجوم إرهابي قداس الاحد قرية إيساكاني