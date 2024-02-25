مقتل 15 شخصًا على الأقل في هجوم على كنيسة ببوركينا فاسو

لقي ما لا يقل عن 15 مدنيًا مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بجروح، في هجوم إرهابي استهدف كنيسة كاثوليكية في قرية إيساكاني بمنطقة سوم شمال بوركينا فاسو، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أبرشية دوري الأباتي جان بيار سوادوجو قوله، إن "الهجوم الإرهابي الذي وقعت ضحيته الرعية الكاثوليكية في قرية إيساكاني، اليوم 25 فبراير أثناء تجمع لقداس الأحد".

وأضاف سوادوجو أن "المسلحين دخلوا القرية على متن دراجات نارية وفتحوا النار على المصلين، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة اثنين آخرين بجروح."

وأشار سوادوجو إلى أن "هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف كنيسة في منطقة سوم،" معربا عن "تنديده الشديد بهذا العمل الإرهابي الجبان."

وتشهد بوركينا فاسو، منذ عام 2015، هجمات إرهابية متكررة ينفذها مسلحون من جماعات متطرفة، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، ونزوح آلاف آخرين.

وتعد منطقة سوم من أكثر المناطق تضررا من الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو، حيث ينشط فيها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

وتُثير هذه الهجمات مخاوف من تصاعد العنف في بوركينا فاسو، وانتشاره في دول أخرى في منطقة الساحل الأفريقي.