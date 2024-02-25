إصابة نجم الأهلي بارتجاج في المخ وكسر بالأنف

تعرض مصطفى أبو الخير لاعب وسط فريق شباب الأهلي لإصابة قوية خلال مباراة فريق الأهلي للشباب مواليد 2003 أمام الاتحاد السكندي، والتي أقيمت اليوم الأحد على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

وحقق فريق شباب الأهلي الفوز على الاتحاد بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة سقوط مصطفى أبو الخير على أرض الملعب للإصابة بارتجاج في المخ، وكسر بالأنف وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، وذلك وفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

وكان مصطفى أبو الخير قد تواجد مع بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي في غانا، من أجل مواجهة ميدياما الغاني، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.