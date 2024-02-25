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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"حقوق المنصورة" تناقش "المستجدات القانونية والشرعية لزراعة الأعضاء البشرية"

المستجدات القانونية
المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الأعضاء
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أعلن قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة المنصورة، تنظيم ندوة علمية تحت عنوان " المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية" تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وإشراف الدكتور وليد الشناوى، عميد كلية الحقوق، وتنظيم الدكتور علاء التميمى، وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتستهدف الندوة مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز الوصية بنقل الأعضاء بعد الوفاة، خاصة وأن هذا الأمر إذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل فتحا جديدا فى مجال العلاج الطبي لكثير من الأمراض المزمنة، بعيدا عن الاتجار فى الأعضاء البشرية.
وتنعقد الندوة فى رحاب كلية الحقوق الأحد 3 مارس 2024 الساعة العاشرة صباحا، بحضور  المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر.

ومن المقرر أن  يحاضر في الندوة كل من:الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي وعميد الكلية الأسبق، والمستشار الدكتور مجدى سلامة، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية.

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