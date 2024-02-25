رئيس جامعة الفيوم يكرم رئيس شركة المياه

كرم اليوم الأحد، الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم وذلك فى يوم التميز لعام 2024 التى أقامتها كلية الهندسة بجامعة الفيوم عرفانا منها بالجهود المبذولة في خدمه أبناء المحافظة وذلك بحضور الدكتور شريف محمد صبرى العطار عميد كلية الهندسة والدكتور اسلام هلالى وكيل كلية الهندسة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة والمهندس جمال عبدالواحد نقيب المهندسين بالفيوم.



وأعرب المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة عن بالغ سعادته بهذا التكريم الذى أقامته كليه الهندسه لأبنائها المتميزين والذين لهم دور بارز فى خدمة المجتمع من خلال مشروعات البنيه التحتيه التى تنفذها الشركه وتميزه فى إدارة مرفق حيوى يخدم أبناء المحافظة ويوفر لهم الإحتياجات الأساسية من مياه الشرب

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