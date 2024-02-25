محافظ كفرالشيخ يقود حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات

قادّ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات أمام المحال التجارية بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، كما تفقد الخدمات والمرافق بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، بدءً من شرق مدينة كفرالشيخ، مرورًا بميدان ال 47 وشارع الجيش، وشارع جيهان، وشارع صبري القاضي، ومحور سعد زغلول، ومشروعات الإسكان، وموقع إنشاء كوبري سخا العلوي، وصولاً لمنطقة سخا "مسار العائلة المقدسة" ثم تفقد طريق كفرالشيخ الدائري، وكورنيش القطرة وشارع عبدالسلام عارف، مرورًا بعدد من الشوارع الداخلية بمختلف الأحياء السكنية بمدينة كفرالشيخ، مشدداً برفع الإشغالات والحفاظ على توسعة الشوارع أمام حركة السيارات.

تابع محافظ كفرالشيخ، أعمال رفع كفاءة وتنسيق شوارع العاصمة موجهاً بسرعة الإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها المحدد بالجودة المطلوبة.

شدد محافظ كفرالشيخ، برفع كفاءة جميع المرافق "مياة شرب- صرف صحى - كهرباء - كابلات إتصالات - غاز " ومتابعة دورية لأعمال النظافة وتخصيص أماكن لحاويات القمامة ومنع الإنتظار الخاطئ للسيارات، ورفع كافة الإشغالات ومواجهة التعديات، لتسهيل مرور المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.

حرص محافظ كفرالشيخ، خلال جولته على الاستماع لمطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين، موجهاً بالتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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