ليفربول يتوج بلقب كأس كاراباو العاشر بهدف قاتل في شباك تشيلسي

حصد ليفربول لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو" العاشر في تاريخه، بعد فوزه على تشيلسي بهدف قاتل في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلى".

جاءت المباراة قوية ومثيرة من الجانبين، حيث تبادل الفريقان الهجمات، لكن دون أن يتمكن أي منهما من هز الشباك خلال الوقت الأصلي.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى، وظلت المباراة سجالا بين الفريقين دون أهداف خلال الشوط الأول، وفي الدقيقة 118، نجح المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في تسجيل هدف الفوز لليفربول بعد متابعة رائعة لكرة عرضية من تسميكاس.

وشهدت المباراة هدفين ملغيين، حيث سجل رحيم سترلينج هدفا في الدقيقة 33، كما سجل فان دايك هدفا آخر في الدقيقة 60 ولكن لم يحتسبا.

ويعد هذا اللقب العاشر لليفربول في كأس كاراباو، ليعزز رقمه القياسي كأكثر فريق فوزًا بالبطولة.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: إندو، ماك أليستر، جرافينبيرخ.

خط الهجوم: دياز، جاكبو، إيليوت.

وخرج محمد صلاح وداروين نونيز، من تشكيلة المباراة، لأنهما لم يتعافيا بعد من الإصابة، ولم يرد اسميهما في قائمة الفريق.

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: بتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو، ديساسي، كولويل، تشيلويل.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو، جالاجر، بالمر.

خط الهجوم: جاكسون، سترلينج.

تغلب ليفربول على فولهام بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، بينما تغلب تشيلسي على ميدلزبره بنتيجة 6-2، ليتأهل الفريقان إلى نهائي البطولة.

