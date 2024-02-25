تامر حسني يعلن عن بدء التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت"

أعلن الفنان تامر حسني عن التحضير لفيلمه الجديد «ري ستارت»، المقرر بدء تصويره خلال الأيام القادمة، وتشاركه في البطولة الفنانة هنا الزاهد، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

ونشر تامر حسني عبر حساباته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للكاتب أيمن بهجت قمر اثناء توقيعة للعقد، وعلق قائلا: "توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاء الله بعنوان (ري ستارت)، بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد، ولسه مكملين ترشيحات، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق".

الجدير بالذكر أن آخر أفلام تامر حسني فيلم «تاج»، وشاركه في البطولة: دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.