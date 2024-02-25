حمادة هلال من كواليس تصوير "المداح 4": ما بيتحبسوش في رمضان من فراغ

يروج الفنان حمادة هلال لكواليس الجزء الرابع من مسلسل "المداح" أسطورة العودة، الذي من المقرر عرضه على قناة "MBC مصر" ضمن السباق الرمضاني 2024.

ونشر الفنان حمادة هلال صورة من كواليس مسلسل "المداح 4" عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقا: "ما بيتحبسوش في رمضان من فراغ".

"المداح 4" من بطولة الفنانين: حمادة هلال، وفتحي عبدالوهاب، وخالد سرحان، وهبة مجدي، وصبحي خليل، وحنان سليمان، ودنيا عبدالعزيز، وهلا السعيد، وآخرون، والمسلسل من تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وقد حقق مسلسل "المداح" في الثلاثة أجزاء السابقة نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا خلال عرضه في المواسم الرمضانية الماضية.