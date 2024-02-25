سمر حمزة تعلن عن الراعي الجديد قبل دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

أعلنت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة، منذ قليل عبر حسابها الشخصي فيسبوك، عن توقيعها عقود جديدة مع أحد شركات الرعاية من أجل تجهيزها لدورة الألعاب الأولمبية القادمة 2024.

ووجهت “حمزة” الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد كبير من المسئولين بعد نجاح المفاوضات وتوقيعها منذ قليل على عقود الرعاية، قائلة: تشرفت اليوم بتوقيع عقد الرعاية الخاصة بي حتى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، في حضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة واستلام الشيك الخاص بي.

وتابعت: وأتوجه بالشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة راعي الرياضيين والرياضة في مصر ودعمه الدائم لنا، كما أتوجه بالشكر إلي الدكتور أشرف البجرمي وكيل أول الوزارة والدكتور محمد الكردي، والدكتور عبدالأول محمد، علي دعمهم الدائم لي.