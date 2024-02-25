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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

فيوتشر يقترب من التأهل لربع النهائي بعد التعادل امام سوبرسبورت في الكونفيدرالية

فيوتشر
فيوتشر
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أقترب  فريق فيوتشر، من التأهل إلي الدور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعد تعادله بنتيجة 1-1، مساء اليوم مع فريق سوبرسبورت الجنوب أفريقي ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولي بالبطولة.

خاض فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، محمد نصير، علي زعزع، هشام عادل

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر.

وأصبح ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الخامسة كالتالي، اتحاد العاصمة برصيد 10 نقاط في المركز الأول، فيوتشر مركز ثاني برصيد 8 نقاط، سوبر سبورت ثالثا برصيد 4 نقاط، الهلال الليبي رابعا برصيد 3 نقاط.

فيوتشر الكونفيدرالية الأفريقية سوبرسبورت الجنوب أفريقي أيمن مصطفى