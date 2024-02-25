فيوتشر يقترب من التأهل لربع النهائي بعد التعادل امام سوبرسبورت في الكونفيدرالية

أقترب فريق فيوتشر، من التأهل إلي الدور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعد تعادله بنتيجة 1-1، مساء اليوم مع فريق سوبرسبورت الجنوب أفريقي ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولي بالبطولة.

خاض فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، محمد نصير، علي زعزع، هشام عادل

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر.

وأصبح ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الخامسة كالتالي، اتحاد العاصمة برصيد 10 نقاط في المركز الأول، فيوتشر مركز ثاني برصيد 8 نقاط، سوبر سبورت ثالثا برصيد 4 نقاط، الهلال الليبي رابعا برصيد 3 نقاط.