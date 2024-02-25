تشكيل هجومى لطلائع الجيش أمام فاركو

أعلن عبدالحميد بسيوني المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فاركو، وذلك بعد قليل على ملعب "حرس الحدود"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق طلائع الجيش، كالتالى:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد سطوحى، محمد عبد السلام، عمرو طارق، حيميد ماو مكامي.

خط الوسط: موسى دياوارا، فريد شوقي، عبد الرحمن اسامة.

خط الهجوم: جودوين شيكا، أحمد متعب، يسري وحيد.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع برصيد 18 نقطة، حصدها من 12 جولة حقق الفوز خلالها فى 5 جولات وتعادل فى 3 وخسر فى 4 مبارايات، بينما يقع فريق فاركو فى قاع ترتيب "الإيجيبشن ليج" برصيد 6 نقاط، حصدها فى 11 جولة، فاز فى مباراة واحده، وتعادل فى 3 مواجهات وخسر فى 7مواجهات.





