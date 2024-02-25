محافظ المنوفية يعتمد المخطط العام للمنطقة الصناعية بقويسنا

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، المخطط العام للمنطقة الصناعية بقويسنا ، وذلك في إطار إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية وضمن البروتكول بين وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة.



وأكد محافظ المنوفية علي أهمية اعتماد المخطط العام للمنطقة للحد من النمو العشوائي للمناطق الصناعية وتحديد الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لدفع عجلة التنمية والاستثمار ، مشيراً إلى دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين ، فضلاً عن توفير المناخ الجيد للتوسع في المشروعات الصناعية لتوفير فرص عمل للشباب في المحافظة كون قطاع الاستثمار أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة .