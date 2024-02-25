محافظ كفر الشيخ: حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع بيلا

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، نفذت اليوم الأحد، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإعلانات المخالفة بشوارع وميادين المدينة، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة الاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفة شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، وتركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحملات تأتي ضمن سلسلة من الحملات الدورية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق.

ترأس الحملة محمد ضبعون، نائب رئيس مدينة بيلا، بمشاركة إدارة الإعلانات والإشغالات بمجلس مدينة بيلا، والتي أسفرت عن إزالة الإعلانات المخالفة من شوارع المدينة المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.