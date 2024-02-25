21 دار عرض أمريكية تستقبل "رحلة 404"

بعد النجاح الكبير الذي تمكن فيلم "رحلة 404" من تحقيقه في مصر والعالم العربي ، بدأ الفيلم برحلة جديدة في الولايات الأمريكية، حيث بدأ عرضه في 21 دار عرض في 14 ولاية وهي واشنطن ونيويورك وفلوريدا وتكساس وميشيغان إلينوي وفيرجينيا وأريزونا ونيو جيرسي وكاليفورنيا وتينيسي وجورجيا وكولورادو وكارولاينا الشمالية.

وعلى الجانب الآخر تمكن الفيلم من كسر أرقام قياسية جديدة حيث وصلت إيرادات الفيلم في أسبوعه الرابع بدور العرض المصرية لما يقرب من 22 مليون جنيه، ليكون أعلى فيلم بتصنيف +18 من حيث الإيرادات في تاريخ شباك التذاكر المصري وكان الرقم القياسي السابق لفيلم عمارة يعقوبيان الذي عرض عام 2006 حيث كانت اجمالي ايراداته ما يقرب من 20 مليون جنيه، بالإضافة إلي كونه أول فيلم من بطولة نسائية مطلقة تتجاوز إيراداته 20 مليون جنيه مصري في تاريخ شباك التذاكر المصري.

وكان الفيلم قد حطم الفيلم رقمين قياسيين مهمين بشباك التذاكر المصري، حيث أصبح الفيلم من بطولة نسائية مطلقة الأكثر ربحا في شباك التذاكر المصري خلال الثلاثين عاما الماضية، فلقد كانت أعلي إيرادات تم تحقيقها هي 17.3 مليون جنيه لفيلم "أبو شنب" الذي عرض عام 2016.

كما أصبح الفيلم الدرامي من بطولة نسائية مطلقة الأعلى ربحا ، خاصة وأن آخر فيلم صاحب رقم قياسي هو "إحكي يا شهرزاد" لمني زكي أيضا وحقق 12 مليون جنيه عام 2009، كما أن رحلة 404 سجل بذلك أعلى إيرادات في مشوار منى زكي السينمائي.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم، فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.