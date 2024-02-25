الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء عملياته العسكرية في مستشفى ناصر بخان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عملياته العسكرية في مستشفى ناصر بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

فيما أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال قد انسحبت من مجمع ناصر الطبي، إلا أنها لا تزال متواجدة في المنطقة المحيطة به، وتفرض حصارًا مشددًا على الموقع.

وأكدت الوزارة أن العاملين والمرضى في مجمع ناصر الطبي يواجهون نقصا حادا في الموارد الأساسية مثل المياه والطعام والكهرباء والأوكسجين، إضافة إلى نقص اللوازم الطبية الضرورية. وأشارت إلى أن الفرق الطبية تمكنت من دفن 13 شهيدا داخل المجمع، حيث فارقوا الحياة جراء انقطاع التيار الكهربائي ونقص الأوكسجين.







