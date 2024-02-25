«أهلا رمضان» تطرح «الياميش» بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسواق.. وخبراء: دور الحكومة مهم في مواجهة جشع التجار والاحتكار

تمطلقت معارض «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات مناسبة مع اقتراب شهر رمضان الكريم بأسعار مناسبة.

تصل نسبة التخفيضات في معارض «أهلا رمضان» ما بين 15% و25% لكافة السلع الأساسية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطنين، وخاصةً خلال شهر رمضان، وجاءت أسعار الياميش في هذه المعارض كالتالي: «جوز هند (ربع كيلو) بـ35 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا- سوداني (ربع كيلو) بـ35 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا- قمر الدين مصري (لفة) بـ25 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا- قمر الدين سوري (لفة) بـ60 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا- قراصيا (ربع كيلو) بـ60 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه- مشمشية وسط (ربع كيلو) بـ80 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه- مشمشية تركي جامبو (ربع كيلو) بـ120 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا- تين حبل (ربع كيلو) بـ80 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه».

كما يصل سعر تين باكو بـ75 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا- تمر هندي باكو بـ30 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا- زبيب جولدن (ربع كيلو) بـ25 جنيهًا- زبيب أحمر (ربع كيلو) بـ20 جنيهًا- زبيب كبير (ربع كيلو) بـ25 جنيهًا- زبيب ميكس (ربع كيلو) بـ25 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا- بلح الوادي سايب بـ65 جنيهًا- بلح الوادي عبوة بـ50 جنيهًا- لوز (ربع كيلو) بـ140 جنيهًا بدلًا من 180 جنيهًا- بندق (ربع كيلو) بـ160 جنيهًا بدلًا من 190 جنيهًا- عين جمل (ربع كيلو) بـ120 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا- كركديه أسواني (ربع كيلو) بـ50 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا».

يُذكر أنه تم إقامة 65 شادر لمعارض «أهلا رمضان» في القاهرة، بالإضافة 13 محافظة بالوجه القبلي متواجدة بها الشركة، تعمل الشركة على توفير المقررات التموينية لنحو 27 مليون مواطن في مستوى المحافظات المتواجدة بنطاق عمل الشركة، من خلال 14 ألف بدال تمويني و4 آلاف منفذ جمعيتي، فضلًا عن 151 فرع تجزئة تابع للشركة، كما أن 80% من فروع الشركة تتعامل بالفاتورة الإلكترونية حيث من المتوقع تعميمها بنهاية العام الجاري، وأن الشركة يتبعها 191 مخزنا رئيسيا و608 ملاحق تابعة.

تستقبل معارض «أهلا رمضان»، المواطنين يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الساعة الـ10 مساءً، لشراء احتياجاتهم من السلع، ومنها: «الأرز، المكرونة، كافة أنواع البقوليات والتوابل، الزيوت، السمن، البيض، الجبن ومشتقات الألبان، المخللات، العسل، زيت الزيتون، اللحوم والدواجن البلدي والمجمدة، مصنعات اللحوم، بالإضافة إلى ياميش رمضان».

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ كميات كبيرة السلع الأساسية بالمنافذ التابعة لها، وكذلك في معارض « أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية، مؤكدة توافر مخزون استراتيجي يكفى لأكثر من 4 أشهر.

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التخفيضات على أسعار سلع «أهلا رمضان» تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالسوق، موضحًا قيام شركتي الجملة بتوفير كافة المكونات التي يحتاجها المواطنين خلال الشهر الكريم، وأن هناك متابعة مستمر من الوزارة مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع الخاص.

المنافسة والحد من الجشع والاحتكار

وبدوره، يوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن معارض أهلا رمضان والمنافذ التابعة لوزارة الزراعة والداخلية والقوات المسلحة توفر السلع التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسعار في الأسواق، مما يخلق الاقتصاد الموازي الحر والمنافسة أيضًا، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على مواجهة جشع التجار والحد من احتكار السلع من خلال شن الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق باستمرار.

ويستكمل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الحكومة تطرح من خلال منافذها المختلفة كافة السلع بأسعار تنافسية مع مثيلاتها بالأسواق، موضحًا أن معارض أهلا رمضان توفر احتياجات المواطنين من مختلف السلع قبل قدوم شهر رمضان بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسواق، وهو ما يحقق التوازن داخل السوق، حيث أنها تستخدم أدواتها الاقتصادية للحد من الجشع والاحتكار.

كما يؤكد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تشن الحملات التفتيشية على التجار لمواجهة ارتفاع أسعار المبالغ فيه والجشع، فضلًا عن قيامها بتوفير السلع والاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين قبل شهر رمضان في ظل ارتفاع الأسعار من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين والزراعة، ولا بد من المواطنين مواجهة هذا الجشع من خلال الإبلاغ للجهات المختصة بزيادة الأسعار.