لقاء إعلامي عن الخدمات الطبية بمركز إعلام طور سيناء

نظم مركز الإعلام بطور سيناء، اليوم الأحد ، لقاء إعلاميا بعنوان" الخدمات الطبية المقدمة ورعاية الأسرة المصرية" وذلك بمقر المجمع الاعلامى بالطور بحضور الدكتور اشرف الانصارى محمد هيىة الاعتماد والرقابة الصحية و الدكتور مصطفى صلاح الدين الجناينى مدير وحدة طب اسرة المنشية بهية الرعاية الصحية و اسامة راضى مسئول الموارد البشرية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

يأتي اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم خصائص السكان والنهوض بها ، تحت شعار " أسرتك ...ثروتك "، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.



استهل اللقاء عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء بالترحيب بالحضور والقاء الضوء على اهداف الحملة الإعلامية التى أطلقتها واهميتها والدور المهم لهيئة التأمين الصحي الشامل فى الاهتمام والرعاية لصحة المواطن المصرى.



من جانبه اكد " الانصارى" أن النظام الصحى الجديد اعتمد على فصل تقديم الخدمة عن التمويل حتى نضمن تقديم خدمة طبية متميزة لكافة افراد الاسرة دون النظر الى الجانب المادى .

وأشار " الانصارى" إلى أن تقسيم الهيئة الى ثلاث هيئات وهى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهى المنوط بها اعتماد وضم مستشفيات ومراكز طبية لتقديم الخدمة ومراقبة عمل المنظومة.وهيئة الرعاية الصحية والتى تقوم بتقديم الخدمة الطبية لكافة افراد الاسرة وهيئة التامين الصحي الشامل وهى المسئولة عن تسجيل واستكمال ملفات المرضى والتحصيل المادى.

وتحدث " الجناينى" عن الاجراءات والخطوات التى تتم حتى يحصل المريض على الخدمة الطبية الكاملة له وأنه بمجرد التسجيل يتم تحديد له موعد اجراء الكشف الطبى عليه واسم الطبيب المعالج وفى حالات تحتاج الى عرض على اخصائى ويحق للمريض اختيار الطبيب.

وأشار " الجناينى" ان الرعاية الصحية مازالت تستكمل ولم تعمل بكامل طاقتها ومع افتتاح مجمع الفيروز الطبى قريبا سيتم توفير جميع التخصصات الطبية. واوضح سيادته انه يمكن للمريض الحجز عن طريق الخط الساخن 15344 للتخفيف على المريض وتقليل زمن الانتظار. ونوه الجناينى انه لم يتم دخول مريض قبل الميعاد المحدد له مسبقا مع الحجز . وافاد الجناينى ان النظام الصحي الجديد به الكثير من المزايا والخدمات لم تكن موجودة فى النظام الصحي السابق وان الهيئة ملتزمة بتحويل طالب الخدمة الى المستشفى التى يرغب العلاج او اجراء العمليات الجراحية بها دون عناء وفى حالة اجراء العمليات الكبرى يتحمل المريض جزء بسيط لا يتعدى 10% من اجمالى تكاليف هذه الجراحة.

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