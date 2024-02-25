وزير العمل من بور سعيد: الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لدمج ذوي الهمم بسوق العمل

أكد حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأحد، أن حرصه على تنظيم هذه الجولة في بور سعيد ، يأتي من منطلق أهمية هذه المحافظة الباسلة ، والتي يذكر التاريخ أبناءها بكل فخر واعتزاز ،كما انها من المحافظات صاحبة الأرض الخصبة في الاستثمار، لما تضمه من قلاع صناعية ،وقوى بشرية ناجحة ،تقود عملية التنمية والإنتاج ..وقال الوزير شحاتة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات جولته في محافظة بور سعيد ،يصطحبه فيها اللواء المحافظ عادل الغضبان ،وقيادات مدير يوم العمل برئاسة عبدالونيس عبدالله ،أن هناك العديد من الملفات التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال هذه الأيام ،بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية.

وأوضح أن هذه الجولة تتضمن العديد من الفعاليات في إطار ذلك ، منها تنفيذ خطط الوزارة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتطوير منظومة التدريب المهني ، واطلاق منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة وايضا تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وجهود الوزارة في سرعة اصدار قانون العمل.

كما أوضح الوزير شحاتة أن تسليم عقود لذوي همم في بورسعيد اليوم ،هو استكمال لتنفيذ خطة الوزارة ومديرياتها في الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018،ودمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال :إن الوزارة ومديرياتها نجحوا في تعيين فعلي لما يقرب من 13 الف من ذوي الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن ، كما يأتي تسليم شهادات تدريب لخريجين جدد من مركز التدريب المهني التابع للوزارة في بور سعيد - تمتلك الوزارة 75 مركز ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية - يأتي في إطار خطة الوزارة لتنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..ونسعى هذه الأيام لتطوير منظومة التدريب المهني بمشروع جديد اسمه "مهني 2030"،بالتعاون مع القطاع الخاص الذي تتطلع من خلاله إلى تدريب مليون متدرب سنويا ،بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب مهني خاص نستهدف تقنين أوضاعهم.

وبشأن البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة ،قال الوزير: إن بورسعيد هي المحطة الثانية بعد محافظة الأسكندرية التي شهدت البث الأولي والتجريبي لمنظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة ،والتي تهدف الى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى، كما تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،لضمان صحة، ودقة قاعدة البيانات، مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.

وأوضح الوزير أنه وجه لإدارات المختصة بسرعة تجهيز وتوفير الامكانيات اللازمة لكافة مديريات العمل لتسهيل التعامل مع هذه "المنظومة الجديدة" ..وعن زيارة مواقع العمل اليوم منها شركتي "الضفائر الكهربائية " و" كابسي " ،أكد الوزير أن ذلك يأتي حرصا على تعزيز علاقات العمل وتطبيق القوانين في كافة مواقع الإنتاج ،وايضا للتأكيد على توجهات الدولة والقيادة السياسية للتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي ،وفي هذا الإطار تسعي وزارة العمل خلال هذه الأيام على سرعة اصدار قانون العمل بعد عرضه على الحوار الاجتماعي ،بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،وايضا التشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي ..

وخلال كلمته، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لوزير العمل لزيارته لبورسعيد، والتى تؤكد على وجود كيانات اقتصادية وعمالية عملاقة ، تضخ أمل وحيوية وشباب لمصر بأكملها ، مؤكدا على الجهود المتواصلة لوزارة العمل فى رعاية جميع الفئات بمحافظة بورسعيد ، و تخفيف العبء عن كاهل العمال، لافتا أننا لا ندخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات والرعاية لجميع فئات المجتمع بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم و دعمهم فى مختلف الظروف ، وبما يتماشى مع قطار التنمية الذى تشهده الدولة على كافة الأصعدة .

واستعرض المحافظ التطور الذي شهده القطاع الصناعي في بورسعيد، والذي وفر الٱلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، سواء في جنوب وغرب والمنطقة الحرة العامة للاستثمار داخل بورسعيد، فضلا عن المنطقة اللوجيستية والصناعية بشرق بورسعيد، والتي تعد المستقبل الواعد لمحافظة بورسعيد، ويتم تأهيلها على أعلى مستوى لاستقبال الكيانات الاقتصادية من مختلف الدول الصناعية.

وبعث اللواء عادل الغضبان رسالة طمأنينة للعمال من أبناء بورسعيد تؤكد على أن المحافظة توفر المزيد من فرص العمل باستمرار من خلال الاستمرار في إقامة المصانع والكيانات الاقتصادية، سواء لابناءها أو ابناء المحافظات المجاورة، ونسعى لتوفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للعمال.

وأشاد الوزير بمشروع رأس الحكمة وقال إنه دليل على الاستقرار الاقتصادي في مصر ،وسيوفر المزيد من فرص العمل.

من جانبه وجه عبد الونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد الشكر والتقدير للوزير والمحافظ علي دعمهم للمديرية، مرحبا بالوزير في المدينة الباسلة التي تحمل في تاريخها مجد البطولة والوطنية والعطاء في خدمة مصرنا العزيزة، موضحا أن مديرية العمل تعمل في إطار تنفيذ رسالة الوزارة وهي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية لإستقرار سوق العمل ودفع عجلة التنمية ، وذلك من خلال توفير فرص عمل لائقة للراغبين في العمل وتطوير مهاراتهم لتاهيلهم لسوق العمل وكذلك ضمان تحسين شروط وظروف العمل ودعم المساواة ومنع التمييز وتحسين بيئة العمل ، وتوعية طرفي العملية الانتاجية بالتعاون مع شركاء النجاح ، مستعرضاً بعض انجازات المديرية من اغسطس 2022 حتى الأن والتى تضمنت :

تعيين 11368 شابا وفتاة ،منهم 351 من ذوي الهمم ، وقياس مستوي المهارة 11516 عامل ، وإصدار ترخيص مزاولة الحرفة لـ 11516 عامل ، وتنظيم ملتقيات لتعيين ذوي الهمم وفرت اكثر من 150 فرصة ، كما جرى خلال الفترة المشار اليها في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التفتيش علي 2137 منشأة ، وتنظيم 16 لجنة تحكيم طبي لعدد 156 حالة ، و 1129 قياس ،و لجان للتراخيص بواقع 75 لجنة ، اما عن التوعية في مجال العمل فقد بلغ عدد الندوات 108 ندوة، المستفيدين منها 3240 عاملا،بهدف التوعية بالحقوق و الواجبات وارساء قيمة العمل وتعزير علاقات العمل بين شركاء التنمية،والتوعية بحقوق المرأة العاملة في الدستور و القانون ، كما شاركت المديرية واجهزتها في اطلاق مبادرة 100 يوم صحة بالمنطقة الحرة للاستثمار والكشف علي العاملات ب 20 شركة ، من خلالها جرى تنظيم 25 قافلة طبية من قوافل تمكين و حماية للمرأة في أماكن عملها استفادت منها 3600 عاملة بالمنطقة الحرة للاستثمار والمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأضاف مدير المديرية انه في مجال التفتيش العمالي جرى التفتيش علي 7850 منشأة ، يعمل بها 121778 عاملا ،وبحث 549 شكوى عمالية ..وفي مجال رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا ،بلغت الحالات 262 عامل بمبلغ 768 الف جنيه ، وبلغت قيمة المنح الدورية المنصرفة للعمال في المناسبات الاجتماعية " 4285 " عامل، بمبلغ مليون و232 الف جنيه ، أما عن انجاز مركز تدريب مهنى بورسعيد ،من أغسطس 2022 حتى فبراير 2024 جرى تنظيم 34 دورة تدريبية مجانية استفاد منها 342 شاب وفتاة على مهن التفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، والكهرباء، ومهارات الحاسب الآلي، واللغات ،و8 دورات تدريبية استفاد منها 105 شاب بعدد ساعات 980 ساعة بالتعاون مع شركة صناعة الضفائر الكهربائية ،ومديرية الزراعة، وشركة وبتروجيت حقل ظهر ،وهيئة المستقلين الدوليين ، وتنظيم 32 ندوة للتوعية لعدد 665 متدرب وخريج.

وافتتح الوزير والمحافظ معرض لمنتجات خريجين الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للشباب بالمحافظة وبالمجان ، ووجه الوزير خلال تفقده للمعرض بتخصيص ورشة بمركز التدريب المهنى الثابت التابع لمديرية العمل لإنتاج وترويج منتجاتهم وتقديم مزيد من الدعم والتشجيع لهم فى مشروعاتهم الخاصة ،وزيارة لمواقع عمل وإنتاج بمشاركة قيادات عمالية ،وممثلي أصحاب أعمال ونواب برلمان .

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد ، قد استقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الأحد ،بديوان عام المحافظة ،في بداية جولة الوزير في المحافظة ، حيث تتضمن جولة "الوزير" تسليم عقود عمل لذوي همم ،وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بالمحافظة ،وجوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة .

ويشهد الوزير عرض فيديو عن نشاط "مديرية العمل " و"قصص نجاح متدربين وذوي همم"، كما يتفقد مواقع عمل منها شركتي"الضفائر الكهربائية"،و"كابسي "،ذات الاستثمار الأجنبي والمحلي.

ويعقد الوزير خلال جولته اجتماعا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة لإجراء حوار معهم بشأن خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين ، والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم .

كما يتابع عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية،كثاني محافظة يشهد فيها الوزير "عملية البث" هذه،بعد محافظة الأسكندرية،وذلك منذ أيام قليلة .

يرافق وزير العمل خلال جولته وفد من وزارة العمل يضم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمستشار خالد رضوان المشرف العام على مركز المعلومات بالوزارة ، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير لشؤون المديريات، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، ود. محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، وإبراهيم سامى مدير مكتب الوزير ، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، وهايدي محمد مدير مكتب الوزير للعلاقات الحكومية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، ومحمد النحاس مدير عام الإتصال السياسي والشئون البرلمانية، والشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة،ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة إدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى للوزير ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات ، ومحمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية، ومحمد عبد الرحمن باحث بالمكتب الإعلامي، وشيماء يوسف باحث بالمكتب الإعلامي للوزير،وأيمن زكى مبرمج بمركز المعلومات، ومحمد مجدي باحث بالعلاقات العامة والمراسم، وأيه عاطف ونادين الحديدي أعضاء المكتب الفني للوزير.

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