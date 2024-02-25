البورصة تواصل تراجعها في منتصف تعاملات الأحد

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها جماعيا في منتصف تعاملات اليوم الاحد، وانخفض رأس المال السوق بنحو 89.5 مليار جنيه مدفوعة بمبيعات المستثمرين الاجانب والعرب،

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 4.31% ليصل إلى مستوى 28,047.65 نقطة، كما انخفض مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 5,902.05 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 2.38% ليصل إلى مستوى 10,557.54 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 4.29%، مسجلا 11,949.37 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 3.16%، ليصل إلى مستوى 34,912.33 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX ESG بنسبة 2.22% وصولا لمستوى 5,902.05 نقطة.