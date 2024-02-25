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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

البورصة تواصل تراجعها في منتصف تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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واصلت مؤشرات البورصة تراجعها جماعيا في منتصف تعاملات اليوم الاحد، وانخفض رأس المال السوق بنحو 89.5 مليار جنيه مدفوعة بمبيعات المستثمرين الاجانب والعرب، 

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 4.31% ليصل إلى مستوى 28,047.65 نقطة، كما انخفض مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 5,902.05 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 2.38% ليصل إلى مستوى 10,557.54 نقطة.       

وتراجع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 4.29%، مسجلا 11,949.37 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 3.16%، ليصل إلى مستوى 34,912.33 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX ESG بنسبة 2.22% وصولا لمستوى 5,902.05 نقطة.                                                                                                    

البورصة منتصف التعاملات