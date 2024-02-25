مصر تواجه تونس في ثاني أيام البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول

يخوض منتخبنا الوطني للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة"مباراته الثانية اليوم في إطار منافسات النسخة الأولى من البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول ، والتي ينظمها الإتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، على ملعب الاتحاد بنادي إيرو سبورت خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا ، ويسبقها مباراة المنتخب اللبناني والمنتخب الليبي في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في مباراته الأولى أمام المنتخب الصومالي بنتيجة 2/14 ، فيما فاز المنتخب الليبي على نظيره التونسي بهدف نظيف .

من جانبه أعرب أحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول عن سعادته الكبيرة باستضافة مصر للبطولة العربية الأولى لمنتخبات الميني فوتبول "مصر 2024" ، مؤكدا أن البطولة العربية هي تجمع للأشقاء في وطنهم الثاني مصر.

وقال سمير :"يسجل التاريخ صفحة جديدة في سجلات الاتحاد المصري للميني فوتبول ، الإتحاد الذي ولد كبيرا ، وهذا بإستضافة مصر للبطولة العربية الأولى للمنتخبات ".َ

و إستطرد أحمد سمير فخور بتأسيسي الإتحاد المصري للميني فوتبول وإدخال هذه الرياضة إلى بلدي الحبيب مصر بعد عودتي كأحد الطيور المهاجرة العائدة إلى أرض الوطن، وتحقيق حلمي في بلدي .

و توجه سمير بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى المصريين بالخارج حقهم ودمجهم في الحياة المصرية للمساهمة في بناء مصر المستقبل .

واختتم رئيس الاتحادين العربي والمصري للميني فوتبول حديثة متمنيا التوفيق لكل أسرة الميني فوتبول العربية ، مرحبا بهم في بلدهم الثاني مصر.

و إفتتحت البطولة أمس بحفل راقي تضمن عروض جمباز وفنون شعبية وفقرة غنائية للمطرب الصاعد عمر عبد الوهاب ، أعقبة إطلاق أحمد سمير سليمان رئيس الإتحادين العربي والمصري للميني فوتبول صحبة الدكتور أشرف البجرمي نائبا عن الدكتور أشرف صبحي ضربة البداية إيذانا بإطلاق البطولة.

وحضر حفل الافتتاح كل من أحمد سمير رئيس الإتحادين العربي والمصري ، الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة ممثلا عن وزير الشباب والرياضة ، وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي ، أحمد دنش رئيس الإتحادين الاسيوي واللبناني ، اللواء طارق عبد الله رئيس نادي ايروسبورت ، اللواء طبيب محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، محمد بن عبد الله رئيس الإتحاد التونسي للميني فوتبول ، مفتاح اعنيبة رئيس الإتحاد الليبي للميني فوتبول ، اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ الاسبق.

المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق ، الدكتورة أمنية فخري بطل العالم السابقة في الخماسي الحديث ، فاطمة التابعي وعلي الفقي عضو ي مجلس إدارة الإتحاد ، الفنان مجدي كامل ، محمد الخضري رئيس لجنة المسابقات ، احمد الشناوي رئيس لجنه الحكام ، جمال شعبان مدير عام نادي إيرو سبورت.