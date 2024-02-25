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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

إرجاء طرح شركة أمان القابضة في البورصة

شركة أمان
شركة أمان
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كشفت شركة أمان القابضة المملوكة لراية القابضة عن إرجاء تنفيذ طرح الشركة في البورصة والذي كان مقرر خلال العام الجاري وذلك للتركيز على  الاستثمار في البنية التحتيه التكنولوجيه للمجموعة، بقيمة 100 مليون جنيه  ودراسة إطلاق بنك رقمي بجانب التوسع في السوق السعودي خلال 2024.

 كشف محمد وهبي الرئيس التنفيذي للمنتجات لشركة أمان القابضة، عن استهداف الشركة استثمار 100 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية والاستثمار في التكنولوجيا في جميع أعمال الشركة القابضة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى  انه يستهدف  مضاعفة التجار المتعاملون مع الشركة خاصة الذين يستخدمون أكثر من خدمة من 25 ألف تاجر الى 50 ألف تاجر.


وذكر حازم المغازي الرئيس التنفيذي الأعمال والشئون التجارية، لشركة أمان القابضة، انه تم دراسة عدد من الدول لإطلاق خدمات الشركة وتم الاتفاق مع شريك سعودي على إنشاء شركة لتقديم عدد من الخدمات على رأسها التقسيط وتم التواصل مع البنك المركزي السعودي وننتظر الموافقة للبدء في النصف الثاني من العام الجاري. 
ولفت الى أن رأس مال الشركة يقدر بنحو 20 مليون ريال وبنسبة شراكة 51% لشركة أمان و49% للشريك السعودي وهو واحد من كبار رجال الأعمال ويمتلك عددا من المتاجر لبيع الثلاجات والأجهزة الكهربائية. 
وأشار الى العمل حاليا على دراسة  إطلاق البنك الرقمي بعد معرفة حجم الطلب علية ونوعية العملاء لتجهيز كل الإمكانيات اللازمة لنجاح المشروع. 
تستهدف فتح 12 فرع في التمويل الإسلامي ليرتفع عدد فروع الشركة الى 19 فرعا مؤكدا على وجود إقبال كبير على نشاط التمويل الإسلامي في ظل إنخفاض عدد مقدمي الخدمة في السوق المصري.


أوضح أن الشركة تدرس تأثير شركة للصكوك لتقديم خدمات توفير السيولة بعد نجاح شركة التوريق والتى وفرت نحو 2.7 مليار جنيه عبر 3 عمليات في 2023 وتستهدف في 2024  تنفيذ عمليتين جديدتين خلال 2024.


قال إن شركة نحتاج الى تمويل زيادة بقيمة 4 مليار جنيه عبر تسهيلات بنكية أو توريق.

وذكر انه لاتوجد نية لطرح شركة أمان القابضة في البورصة المصرية خاصة وان أمان مملوكة لشركة راية المقيدة في البورصة، وسيكون التركيز التكنولوجيا.

 

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