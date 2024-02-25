«المصري لتنمية الصادرات» يحقق أرباحا مجمعة بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال 2023

كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات Ebank عن تحقيق البنك أرباحا قبل الضرائب بقيمة 4.803 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 2.109 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وأظهرت القوائم أن صافي أرباح البنك ارتفع لتسجل 3.402 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.339 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه.

وأوضحت القوائم أن صافي الدخل من العائد سجلت 5.719 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 3.195 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وأضافت أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات سجلت 1.525 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقابل 583.830 مليون جنيه بنهاية عام 2022.

وارتفعت ودائع العملاء بالبنك لتسجل 86.707 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل 72.681 مليار جنيه بنهاية 2022، وسجلت قروض وتسهيلات العملاء بالبنك نحو 52.133 مليار جنيه، مقابل 42.852 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية بالبنك نحو 14.601 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 9.985 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

ووصل إجمالي أصول البنك إلى 118.427 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 98.327 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.