ختام المعسكر التدريبي الـ ( 55 ) لإعداد قادة كشافة ومرشدات آداب عين شمس ببورسعيد

اختتمت فعاليات معسكر عشيرة كلية الآداب جامعة عين شمس بالمعسكر الدولي للكشافة والمرشدات ال ٥٥ ببورسعيد الذى أقيم في الفترة من ٢١ حتى ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ .

جاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، علاء تيسير مشرف عام المعسكر، وتنفيذ سها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب ، أحمد عبد العزيز رئيس قسم الجوالة، حلمي أحمد رئيس اتحاد طلاب الكلية ، ونائبته ولاء تيسير .



وأكدت عميدة الكلية على أن المعسكرات الطلابية تهدف إلى خلق روح المواطنة الصالحة ، كما أن تحية العلم الصباحية التى يؤديها الطلاب تدعم فضيلة الولاء للوطن ، كما تسهم مشاركة الطلاب في هذه المعسكرات في تنمية الاتجاهات الإيجابية لديهم مثل : العمل اليدوي ، النظام ، مساعدة الغير والإيثار.

كما حثت عميدة الكلية الطلاب قبل انطلاق المعسكر على ضرورة الالتزام بأخلاقيات التنافس الشريف وبروح العمل الجماعي وحثتهم أيضا على التركيز للحصول على المراكز الأولى في مسابقات المعسكر .

ومن جانبه أكد محمد إبراهيم وكيل الكلية على أن المعسكر يطرح مجموعة من البرامج ؛تتنوع بين الدينية والثقافية والرياضية والكشفية والاجتماعية .



ويهدف المعسكر إلى تنمية اللياقة البدنية والصحة العامة و الاعتماد على النفس وخلق الظروف المناسبة للتكيف مع الحياة في المعسكر.



وتمثل مشاركة الطلاب في المعسكر فرصة لاستيعاب طاقاتهم ورغبتهم في الإبداع والعطاء، وكذلك التعرف على المهارات الفردية، والكشف عن مواهبهم وصقلها، وكذلك الكشف عن نقاط ضعفهم وعلاجها، كما يمثل فرصة للتعارف وتبادل الخبرات والاستفادة من مهارات الآخرين .



وأضاف وكيل الكلية أن المعسكر يسهم في احترام فكرة القيادة والتدرج في المهام بين أفراد الفريق .

كما شارك في التنظيم الطالبة ملك محمود أمينة لجنة الجوالة ، سلمى إبراهيم أمين مساعد اللجنة ، ويتكون المعسكر من مجلس إدارة للأربعة أرهط ، وهيئة تحكيم يقودها الطالب أحمد عزت .



وتقود الرهط الأول الطالبة آية سامي أما الرهط الثاني فيقوده الطالب محمد حسن ، ويقود الرهط الثالث ، الطالب زياد محمد ، أما الرهط الرابع فتقوده الطالبة ندى جميل، وكل رهط له وكيل، كالتالي : مينا رأفت وكيل الرهط الأول ، نيرة ياسر وكيلة الرهط الثاني ، حبيبة رمضان وكيلة الرهط الثالث ، أرنست ثروت وكيل الرهط الرابع.