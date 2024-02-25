وسط دعاء لا ينقطع.. تواصل البحث عن مفقودين في غرق معدية عمال في الجيزة

تحولت منطقة عزبة ربيع بقرية نكلا مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، إلي ساحات انتظار عودة المفقودين وسط دعاء لا ينقطع، وذلك بعد غرق معدية "الرياح" والتي كانت على متنها من "8 _10" عمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة، وسط تواجد أمني مكثف وتمشط قوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية المنطقة بالكامل في محاولات مستمرة للعثور علي المفقودين بعد التمكن من إنقاذ إثنين منهم مصابين ونقلهما إلي مستشفي مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق معدية بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق معدية "الرياح" على متنها من "8 _10" عمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة، وجري انتشال اثنين منهم مصابين جري نقلهم إلي مستشفي مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف القوات البحث عن المفقودين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.