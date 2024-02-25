«الأرصاد»: طقس دافيء على جنوب سيناء والعظمى 25 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 25 درجة والصغرى 16 درجة، ورياح نشطة 38 كيلومترًا على الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 15 درجات، والصغرى 3 درجات.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22.

طابا الصغرى 13 والعظمى 22.

كاترين الصغرى 3 والعظمى 15.

طور سيناء الصغرى 14 والعظمى 22.

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

أجواء مستقرة

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه يسود اليوم أجواء مستقرة وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

ليسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب الصعيد

وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٣ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٥ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٨ درجة مئوية

درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٣ درجة مئوية.

أمطار خفيفة على طور سيناء

كانت العاصمة طور سيناء، قد تعرضت الجمعة الماضية، لسقوط أمطار خفيفة، وسط فرحة من الأهالي خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، وتعد مصدر الشرب الوحيد في الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، المسافرين وقائدي السيارات بطول الطريق الدولي في طور سيناء، ضرورة توخي الحذر، وذلك بسبب احتمالية زيادة هطول الأمطار.